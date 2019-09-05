РИАМО - 5 сен. С начала 2019 года количество дорожно-транспортных происшествий, происходящих по вине водителей «Мострансавто», снизилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов.

«Принципиально важно добиться как можно большего снижения количества аварий, ведь на нас лежит ответственность за пассажиров», - подчеркнул Мурашов.

Он пояснил, что на предприятии усилен контроль за соблюдением режима труда и отдыха водителей, за технической проверкой транспортных средств перед выходом на линию и за проведением предрейсового медосмотра водителей.

«Кроме того, проводится работа по укомплектованности водительского штата. Поскольку мы действуем по всем направлениям, ситуация с авариями меняется в положительную сторону», - добавил Мурашов.

Чтобы водители автобусов не нарушали транспортную дисциплину, в филиалах «Мострансавто» регулярно проводят инструктаж сотрудников. При этом им показывают фото и видео с мест ДТП, детально поясняют каждый инцидент и напоминают ключевые правила поведения на дороге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспортная безопасность остается актуальной темой для Подмосковья. С 2013 года в регионе удалось радикально снизить смертность на автомобильных дорогах.

В настоящее время количество случаев гибели людей в дорожно-транспортных происшествиях в Подмосковье сократилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.