РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 5 сен. Кастинг традиционного конкурса красоты «Мисс Зимняя краса» пройдет в молодежном центре «Лидер» Дзержинского 20 и 23 сентября, сообщается в Instagram-аккаунте центра.

«Двадцатого и 23 сентября в молодежном центре «Лидер» в Дзержинском состоится кастинг конкурса «Мисс Зимняя краса». Центр находится по адресу: улица Лермонтова, дом №42», – говорится в сообщении.

Вопросы можно задать по телефону: 8(916)304-73-50. В конкурсе могут принять участие девушки от 16 до 18 лет.

Конкурс «Мисс Зимняя краса» является традиционным и проходит ежегодно. В 2019 году его проведут в седьмой раз. Победительницей в 2018 году стала Арина Савина.