РИАМО - 5 сен. Пятеро неизвестных с ножами в столичном районе Северное Медведково связали жителя подмосковного Видного шнурками и ограбили на 703 тысячи рублей, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Он уточнил, что в полицию с сообщением о разбое обратился житель Видного 1982 года рождения.

«По просьбе своего знакомого мужчина прибыл в Москву на улицу Полярная, 52, где пятеро неизвестных, угрожая ему ножами, шнурками связали руки и ноги, после чего открыто похитили 625 тысяч рублей, 700 долларов США и 10 евро», – сказал собеседник агентства.

По его словам, материальный ущерб составил около 703,2 тысячи рублей. По факту разбойного нападения возбудили уголовное дело.