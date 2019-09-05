РИАМО - 5 сен. Выборы в Мосгордуму пройдут в предстоящее воскресенье, 8 сентября, на территории города будет организовано 3616 избирательных участков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Найти свой участок можно с помощью специальной формы на портале mos.ru. Для этого нужно лишь указать адрес регистрации в специальной форме. Также можно позвонить по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77», – говорится в сообщении.

Принять участие в голосовании могут постоянно зарегистрированные в столице жители старше 18 лет. Участки будут работать с 08:00 до 20:00.

Впервые на выборах в Мосгордуму применят систему электронного голосования. Она будет основана на технологии блокчейна. Участие в онлайн-голосовании смогут принять жители экспериментальных избирательных округов: №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).