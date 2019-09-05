РИАМО - 5 сен. Пассажиры «Мострансавто» могут оценить качество перевозки, а также пожаловаться на водителей и состояние автобусов по бесплатной круглосуточной горячей линии, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов.

«Любые оценки и пожелания от пассажиров мы принимаем по нескольким каналам коммуникации. Это круглосуточная единая линия связи: 8 (800) 700-31-13, личный кабинет на официальном сайте, а также страницы предприятия в социальных сетях Instagram, «ВКонтакте» и Facebook», - сказал Мурашов.

Круглосуточная горячая линия для пассажиров «Мострансавто» заработала в 2016 году.

«Мострансавто» – один из крупнейших автобусных перевозчиков в Восточной Европе. Ежедневно на линию выходят более 4,5 тысяч автобусов, они осуществляют перевозки более 1,5 миллионов пассажиров на маршрутах регулярного сообщения общей протяженностью свыше 30 тысяч километров.

Предприятие является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.