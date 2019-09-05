В 6:30 утра на 100-м километре МКАД с внутренней стороны грузовик совершил наезд на группу рабочих. В результате четыре человека пострадали, они госпитализированы.
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В 6:30 утра на 100-м километре МКАД с внутренней стороны грузовик совершил наезд на группу рабочих. В результате четыре человека пострадали, они госпитализированы.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
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