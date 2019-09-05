РИАМО – 5 сен. Народный артист СССР Василий Лановой обратился к москвичам с призывом не слушать оппозиционера Алексея Навального и поддержать кандидатов, которые готовы к работе на благо Москвы, сообщает Федеральное агентство новостей.

Лановой сам лично составил список, на его взгляд, действительно достойных кандидатур на предстоящих выборах.

«Эти люди работают для страны, для столицы, для Москвы. А то, что там Навальный думает – меня совершенно не интересует», – заявил Лановой.

Артист подчеркнул, что москвичи умнее и не станут идти на поводу у тех, кто диктует им свою волю. Полный список выбранных Лановым кандидатов на выборы в Мосгордуму опубликовали «Аргументы и Факты».

В Москве 8 сентября пройдут выборы в столичный парламент. На них зарегистрированы 230 кандидатов.