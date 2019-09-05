РИАМО - 5 сен. Подмосковный перевозчик «Мострансавто» начал готовить свой подвижной состав к работе в осенне-зимний период, всего предстоит подготовить почти 5 тысяч автобусов, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов.
«Работа предстоит масштабная. В парке «Мострансавто» сейчас почти 5 тысяч автобусов, и их необходимо подготовить к приближающемуся осенне-зимнему сезону. Транспортные средства пройдут сезонное техническое обслуживание (ТО) на базе филиалов и в пяти сервисных центрах «Мострансавто», - сказал Мурашов.
Он добавил, что в любое время года все автобусы проходят предрейсовый технический осмотр и контроль технического состояния после возвращения в автопарк.
«В некоторых вопросах идем на опережение. Например, автобусы большого класса марки ЛиАЗ-5250 «Вояж», полученные при последней поставке, имеют межсервисный пробег от 30 до 45 тысяч километров. Мы приняли решение не дожидаться, когда пробег достигнет верхней планки, и отправлять на плановый техосмотр автобусы через каждые 30 тысяч километров», - отметил Мурашов.
По его словам, такой подход позволяет своевременно выявлять и предупреждать появление неисправностей, что повышает надежность и безопасность эксплуатации транспортных средств.
Мурашов также сообщил, что в соответствии с законом «Мострансавто» переоформило лицензию на автобусные перевозки. В том числе в новом документе отражены категории перевозок, которые раньше не лицензировались - заказные и для обеспечения собственных нужд. Лицензия распространяется на весь автопарк «Мострансавто».
«Мострансавто» – один из крупнейших автобусных перевозчиков в Восточной Европе. Ежедневно на линию выходят более 4,5 тысяч автобусов, они осуществляют перевозки более 1,5 миллионов пассажиров на маршрутах регулярного сообщения общей протяженностью свыше 30 тысяч километров.
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