РИАМО - 5 сен. Подмосковный перевозчик «Мострансавто» начал готовить свой подвижной состав к работе в осенне-зимний период, всего предстоит подготовить почти 5 тысяч автобусов, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов.

«Работа предстоит масштабная. В парке «Мострансавто» сейчас почти 5 тысяч автобусов, и их необходимо подготовить к приближающемуся осенне-зимнему сезону. Транспортные средства пройдут сезонное техническое обслуживание (ТО) на базе филиалов и в пяти сервисных центрах «Мострансавто», - сказал Мурашов.

Он добавил, что в любое время года все автобусы проходят предрейсовый технический осмотр и контроль технического состояния после возвращения в автопарк.

«В некоторых вопросах идем на опережение. Например, автобусы большого класса марки ЛиАЗ-5250 «Вояж», полученные при последней поставке, имеют межсервисный пробег от 30 до 45 тысяч километров. Мы приняли решение не дожидаться, когда пробег достигнет верхней планки, и отправлять на плановый техосмотр автобусы через каждые 30 тысяч километров», - отметил Мурашов.

По его словам, такой подход позволяет своевременно выявлять и предупреждать появление неисправностей, что повышает надежность и безопасность эксплуатации транспортных средств.

Мурашов также сообщил, что в соответствии с законом «Мострансавто» переоформило лицензию на автобусные перевозки. В том числе в новом документе отражены категории перевозок, которые раньше не лицензировались - заказные и для обеспечения собственных нужд. Лицензия распространяется на весь автопарк «Мострансавто».

«Мострансавто» – один из крупнейших автобусных перевозчиков в Восточной Европе. Ежедневно на линию выходят более 4,5 тысяч автобусов, они осуществляют перевозки более 1,5 миллионов пассажиров на маршрутах регулярного сообщения общей протяженностью свыше 30 тысяч километров.