РИАМО - 5 сен. Новый навесной фасад возведут для корпуса Гжельского государственного университета в Раменском городском округе Подмосковья, соответствующий контракт уже выставлен на аукцион, сообщается на портале госзакупок.

Ремонтные работы будут вестись в учебном корпусе по адресу: Раменский горокруг, поселок Электроизолятор, дом 67. Общая площадь ремонтируемых покрытий составит более 2,2 тысячи квадратных метров.

Всего на работы готовы выделить более 10,88 миллиона рублей. При этом часть расходов — более 3,12 миллиона рублей — будет финансироваться за счет приносящей прибыль деятельности учреждения.

Подать заявки на участие в аукционе на данную закупку можно до 9 сентября, а сами торги пройдут 11 сентября.

Подрядчик должен будет провести ремонт с соблюдением всех действующих норм и требований, а также СНиПов и ГОСТов. Заранее определен и список используемых материалов, которые также должны соответствовать стандартам. Фасад будут делать из керамогранита с прокладкой утеплителя, также будут использоваться оцинкованная сталь пиломатериал, олифа и другие стройматериалы.

Все работы, согласно данным закупки, подрядчик должен будет завершить за 50 дней после заключения контракта.