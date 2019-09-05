РИАМО - 5 сен. На внутренней стороне МКАД грузовой автомобиль совершил наезд на группу рабочих, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы управления ГИБДД по Москве.

«В 6:30 утра на 100-м километре МКАД с внутренней стороны грузовик совершил наезд на группу рабочих. В результате четыре человека пострадали, они госпитализированы», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте происшествия затруднено движение на трех полосах. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Видео последствий наезда грузовика на рабочих на МКАДе>>