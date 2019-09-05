РИАМО - 5 сен. По предварительным оценкам, более 75% людей, гуляющих в столичных парках, принимают участие в открытых тренировках и мастер-классах, слушают лекции, которые проводятся в павильонах «Здоровая Москва», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Для того, чтобы провести время на свежем воздухе весело и с пользой, достаточно просто прийти на одну из площадок «Здоровой Москвы». Весь инвентарь, необходимый для спортивных занятий или игр, выдадут на месте совершенно бесплатно. Все, что нужно иметь с собой – это удобная одежда и хорошее настроение», - говорится в сообщении.

Каждый день на специальных площадках в 13 столичных парках и зонах отдыха можно поиграть в бадминтон, настольный теннис и фрисби, инвентарь для игр выдается бесплатно и без залога. Также в павильонах можно позаниматься разными видами йоги и спортивными единоборствами.

Кроме того, в парках ежедневно проводятся занятия по аэробике, спортивным и латиноамериканским танцам, силовые тренировки, занятия на гибкость и растяжку.

Проект «Здоровая Москва» направлен на формирование привычки придерживаться здорового образа жизни. Горожане могут проходить медицинские обследования, посещать спортивные занятия, лекции, посвященные рациональному питанию, а также другие мероприятия.