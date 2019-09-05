РИАМО - 5 сен. Уникальный концертный зал создадут в Северном внутреннем дворе Политехнического музея в Москве, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Два внутренних двора Политехнического музея накроют прозрачной крышей: в Южном сделают детский музей, а в Северном – концертный зал. Благодаря специальной конструкции с вращающимися ламелями, которые обеспечивают качественный звук, там можно будет проводить концерты высокого уровня сложности», – заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, в Южном дворе находятся три небольших домика разной этажности. Все автономное пространство отдадут детям разного возраста: посетители смогут оставить их под присмотром сотрудников музея и пойти смотреть экспозицию. А большой пустой Северный двор превратится в важную для музея и города event-площадку.

«Качество звука будет очень высоким. Этого удалось добиться благодаря интересной конструкции – системе ширм высотой 6-7 метров, опоясывающих весь двор. У конструкции есть вращающиеся ламели, которые улавливают звук и глушат его. Когда нужно подстроить сцену к определенному мероприятию, звук настраивается с помощью этой конструкции», – отметил Кузнецов.

Высота потолков концертной площадки составит 36 метров. Обновленный музей сможет принимать 2 миллионов человек в год, что составляет порядка 6 тысяч посетителей в день, подчеркнул главный архитектор столицы.

Реставрацией Политехнического музея занимается АО «Политехстрой», проект воссоздается по историко-архивным фотографиям и обмерным чертежам. Над оформлением экспозиционных пространств работает бюро Wowhaus – они же разработали дизайн парка с амфитеатром и пешеходной зоной, частью которой стала «холодная» галерея на нижнем уровне музея.