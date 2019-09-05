РИАМО - 5 сен. Спасатели эвакуировали пострадавшего на горе Эльбрус альпиниста из Москвы и передали его медикам, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

В материале уточняется, что 29-летний альпинист из Москвы 4 сентября получил травму ноги на высоте 3,8 тысячи метра и запросил помощь. Мужчина заранее регистрировал свой маршрут в региональном управлении МЧС.

«Поисково-спасательные работы полностью завершены. Спасатели эвакуировали альпиниста с травмой ноги на поляну «Азау», где передали сотрудникам скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении.

В эвакуации мужчины участвовали пять человек и одна единица техники.