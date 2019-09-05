РИАМО - 5 сен. Сотрудники полиции задержали троих ранее судимых граждан одной из стран Закавказья, подозреваемых в совершении серии квартирных краж на территории Подмосковья на сумму свыше 6 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД РФ.

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Московской области при участии Росгвардии пресечена деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в совершении серии квартирных краж», – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники путем подбора ключа проникли в две квартиры, расположенные в соседних домах в Реутове, откуда похитили деньги, ювелирные и меховые изделия. Роли каждого участника в группе были четко распределены – от подбора квартиры до определения способа проникновения в нее и сбыта похищенного.

В результате оперативно-разыскных мероприятий по различным адресам проживания в Москве и Московской области задержаны трое ранее судимых граждан одной из стран Закавказья. Возбуждено уголовное дело, подозреваемых заключили под стражу.

При обысках у злоумышленников изъяли ювелирные изделия, 24 шубы из ценного меха, коллекционные ножи, денежные средства, мужские наручные часы. Также обнаружены отмычки и строительные инструменты для вскрытия дверных замков.

«В настоящее время установлены обстоятельства 13 квартирных краж, совершенных злоумышленниками. По имеющейся информации, сумма ущерба превысила 6 миллионов рублей», – заключила Волк.