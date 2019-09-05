РИАМО – 5 сен. В Подмосковье прошла жеребьевка по распределению разрешений на добычу лося в предстоящем сезоне охоты, из 65 заявителей победителями стали 18, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Лимит добычи лося ограничен, а желающих получить разрешение на охоту на него в сотни раз больше. Жеребьевка обусловлена порядком распределения разрешений на добычу особо ценных охотничьих ресурсов, в частности, лося. Это позволило охотникам без ажиотажа и очередей принять участие в распределении разрешений», - сказал Разин.

Комиссия была сформирована с участием представителей управления Охотнадзора Минсельхозпрода региона, исполнительной и законодательной власти и общественности.

«Во время жеребьевки были обеспечены максимальная открытость и прозрачность. В ней приняли участие 65 заявителей-претендентов, из которых победителями стали 18», — добавил Разин.

Он добавил, что победителям нужно оплатить ставку сбора за пользование объектами животного мира и получить разрешение на добычу лося по месту, указанному в заявлении.

Результаты жеребьевки можно посмотреть на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области по ссылке.