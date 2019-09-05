РИАМО - 5 сен. С момента открытия центра «Моя работа» за помощью в профессиональной переподготовке и поиске подходящих вакансий обратились более 13 тысяч москвичей старшего возраста, из них более 3,3 тысячи человек нашли работу при поддержке кураторов центра, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Каждому человеку назначается куратор, который подбирает подходящие варианты работы с учетом имеющихся профессиональных навыков, образования и пожеланий, консультирует человека и ведет его до момента трудоустройства. Все соискатели имеют возможность воспользоваться базой службы занятости, состоящей из 100 тысяч вакансий», — сказал представитель центра занятости «Моя работа».

Также в центре можно пройти различные курсы, тренинги и консультации, которые помогут найти работу по душе или начать свой бизнес. Услугами центра «Моя работа» пользуются не только жители столицы, которые ищут работу, но и те, кто уже трудоустроен. Это позволяет людям старше 50 лет сохранить свою работу и даже вырасти в должности.

В программу обучения входит более 50 образовательных курсов по различным сферам деятельности, таким как управление закупками, предпринимательская деятельность, компьютерное 3D-моделирование и прототипирование и ландшафтный дизайн.

Занятия проходят в 75 учебных заведениях, оснащенных самой современной материально-учебной базой и применяющих новейшие образовательные методики. Возможно составление гибкого графика без отрыва от производства для тех, кто уже работает. Незанятые горожане предпенсионного возраста во время обучения будут получать стипендию в размере более 11 тысяч рублей в месяц.

С 2019 года в столице началась модернизация городской системы занятости населения. Главная задача — отказ от устаревших подходов к трудоустройству в пользу индивидуальной помощи каждому соискателю.