РИАМО - 5 сен. За последние три года проведения вакцинации против гриппа сделано более 20 миллиона прививок, жителям столицы привиться можно было не только в городских поликлиниках, но и в мобильных пунктах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«За три года в мобильных пунктах горожане сделали 670 тысяч прививок. Так, в 2016 году вакцину получили более 117 тысяч человек, а в 2017 году — уже более 237 тысяч. В прошлом году от гриппа в мобильных пунктах вакцинации привились свыше 317 тысяч», — сказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Он добавил, что в 2017 году вакцинацию прошли более 6 миллионов человек, что помогло снизить заболеваемость гриппом и ОРВИ и избежать эпидемии в городе. Также в прошлом году не зафиксировано ни одного случая заболевания гриппом и ОРВИ среди привитых граждан.

В этом году масштабная кампания по вакцинации против гриппа началась в Москве 4 сентября. Бесплатно сделать прививку можно во всех взрослых и детских городских поликлиниках, а также в любом из 66 мобильных пунктах вакцинации. Часть из них, расположенных у станций метро и МЦК, а также у железнодорожной платформы Крюково, уже работают.

Также пройти вакцинацию можно в двух пунктах флагманских центров госуслуг «Мои документы».