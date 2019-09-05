РИАМО - 5 сен. Минометную мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в Дмитровском городском округе, угрозы для населения она не представляет, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.

«Четвертого сентября поступило сообщение об обнаружении 80-миллиметровой минометной мины времен ВОВ. <…> Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений составляет 3 километра», – говорится в сообщении.

Место находки оцепила полиция. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда на четверг, 5 сентября.