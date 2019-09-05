РИАМО - 5 сен. На улице Остоженке во время раскопок в сквере неподалеку от Зачатьевского женского монастыря археологи обнаружили старинную шахматную фигуру слона, которая датируется XVII–XVIII веками, ее высота составляет три сантиметра, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В то время на Остоженке жили несколько дворянских семей, а также мелкие торговцы, ремесленники, чиновники невысоких рангов и служащие. В XVII–XVIII веках игра в шахматы стала довольно распространенным видом досуга у образованных москвичей. Специалисты пришли к выводу, что эта фигура была сделана на токарном станке с ножным приводом», — сказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что набор из костяных фигур могли себе позволить только обеспеченные люди. Более популярными были деревянные шахматы. Но так как дерево плохо сохраняется в грунте - найти их археологам удается очень редко.

Сейчас артефакт находится в археологической лаборатории, где его изучают эксперты. Они пытаются определить, из кости какого животного изготовлена фигура. После реставрации ее передадут в фонд одного из столичных музеев.

Московские археологи регулярно находят предметы, свидетельствующие о жизни города и прошлых поколений. Специалисты изучают состояние и определяют ценность артефактов, после чего принимают решение, как их сохранить.