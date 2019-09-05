РИАМО - 5 сен. В подмосковном Реутове планируют выпустить журнал о городе, исполнителя выберут по итогам аукциона, сообщается на портале госзакупок.

Завершить подготовку журнала необходимо до 10 декабря. На его страницах окажутся фотографии с видами и ключевыми лицами города. В рамках договора предусмотрена аэрофотосъемка с использованием профессионального квадрокоптера. Тираж журнала составит 4 тысячи экземпляров.

Выполнять работы по изготовлению итогового журнала о городе будет победитель аукциона, который проведут 11 сентября. Подать заявки на участие в конкурсной процедуре можно до 9 сентября. Начальная сумма контракта составляет 725,4 тысячи рублей.

В предстоящую субботу, 7 сентября, Реутов отметит свой 79-й день рождения. Масштабный праздник пройдет под девизом «Единство непохожих». На улицах развернутся площадки городского фестиваля: «Территория единства», «Музыкальный калейдоскоп», «Все сложится».

Главными местами торжеств станут Центральный городской парк и лужайки парка «Фабричный пруд», пешеходная зона на улице Победы и главная площадь города у здания администрации. На празднике ожидается более 50 тысяч зрителей.