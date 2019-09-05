РИАМО - 5 сен. Кратковременные дожди пройдут в Москве и Подмосковье в четверг, температура воздуха повысится до плюс 22 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области, сегодня, 5 сентября, при облачной с прояснениями погоде местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 20-22 градуса, по области плюс 17-22», - говорится в сообщении.

Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление сохранится в пределах нормы, а относительная влажность воздуха из-за небольшого кратковременного дождя местами может увеличиться.

«Для практически здоровых и не метеозависимых людей такие погодные условия не являются нагрузочными и не вызывают негативных ответных реакций», - предупредили синоптики.

Они отметили, что для лиц, страдающих хронической кислородной недостаточностью, которая может быть связана с патологией органов дыхания, сердечной и легочной недостаточностью, даже умеренное понижение кислорода в воздухе и повышенная влажность становится нагрузкой на организм и вызывает симптомы недомогания.