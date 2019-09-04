РИАМО - 4 сен. В двух подсобных хозяйствах в подмосковных Луховицах изымут животных, а владельцам возместят их стоимость, соответствующее постановление правительства Московской области есть в распоряжении РИАМО.

Ранее в Луховицах объявили карантин по оспе овец.

«Провести отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства в границах территории: личного подсобного хозяйства Ващенко А.И., расположенного по адресу: Московская область, городской округ Луховицы, деревня Гольцово, дом 13а; личного подсобного хозяйства Лесина К.А., расположенного по адресу: Московская область, городской округ Луховицы, село Дединово, улица Тарусина, дом 62», — говорится в документе.

Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области поручили организовать уничтожение изъятых животных и продуктов животноводства. Гражданам возместят их стоимость в соответствии с законом.

Оспа овец представляет собой крайне опасное вирусное заболевание. Она характеризуется лихорадкой и образованием уплотнений на коже, а также наличием поражений внутренних органов животных. Распространяется оспа по воздуху, через прямые контакты или через пищу. Инкубационный период заболевания составляет от трех до 14 суток.