РИАМО - 4 сен. Москомстройинвест и городской застройщик АО «Мосотделстрой №1» планируют в судебном порядке защитить права дольщиков ЖК «Терлецкий парк», одного из самых старых и масштабных долгостроев столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Вопросы достройки этого объекта и решения проблемы «двойных продаж» обсудили в рамках рабочего совещания в Москомстройинвесте под руководством заместителя председателя комитета Александра Гончарова. В совещании приняли участие представители инициативной группы граждан – участников строительства, ответственные представители конкурсного управляющего и АО «Мосотделстрой №1».

«Конкурсный управляющий АО «Глобинвестстрой» (застройщика ЖК «Терлецкий парк») Екатерина Пушнова внесла изменения в реестр требований участников строительства, руководствуясь не вступившими в силу определениями суда, а соглашениями с участниками строительства о перераспределении жилых помещений и машино-мест. Этим она грубо нарушила законные права и интересы граждан – участников строительства», — отмечается в материале.

В целях защиты интересов граждан-участников долевого строительства АО «Мосотделстрой №1» подал заявления в Арбитражный суд Московской области. В частности, направлено заявление о разрешении разногласий, возникших при заключении договора и понуждении к заключению договора о передаче имущества (имущественных прав) и обязательств застройщика.

Также подано заявление об обжаловании действий конкурсного управляющего в порядке статьи 60 закона о банкротстве на перераспределение свободных площадей юридическим и физическим лицам, по которым имеются «двойные продажи».

«Наша цель – достроить дом и передать квартиры физическим лицам, которые проинвестировали строительство этого комплекса, а также не допустить незаконных действий конкурсного управляющего, отстаивающего интересы третьих лиц. В настоящее время складывается ситуация, когда на одни и те же квартиры претендуют и физические, и юридические лица», – отметил заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров.

Кроме того, в связи с разногласиями по договору о передаче прав и обязанностей ЖК «Терлецкий парк» АО «Мосотделстрой №1» не может зарегистрировать права по объекту и приступить к строительству.

Гончаров заверил, что соглашение о передаче объекта в любом случае будет подписано, но перед этим суд должен снять все имеющиеся разногласия.

ЖК «Терлецкий парк» (ранее ЖК «Московские окна») – один из самых старых и крупных долгостроев столицы. Начало стройке было положено еще в 2004 году, но по состоянию на 2019 год его готовность не превышает и 25%. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о завершении строительства комплекса за счет бюджетных средств.