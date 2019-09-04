РИАМО - 4 сен. В терапевтическом отделении Долгопрудненской больницы закончили ремонт аппарата компьютерной томографии, на котором в день можно проводить по 30 исследований в области патологии органов брюшной полости, грудной клетки, почек и мочевыводящих путей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Данный аппарат является крайне важным медицинским оборудованием. Пока его не было в этой больнице, пациентов направляли на диагностику в ближайшие города - Химки и Мытищи.

«Если сравнивать МРТ и КТ, то главными отличиями компьютерной томографии являются точность, оперативность и возможность увидеть максимально подробную картину состояния организма», — сказал главный врач Долгопрудненской больницы Иван Бутенко.

Данный аппарат работает круглосуточно семь дней в неделю и обеспечивает высокий уровень эффективности и точности диагностики.