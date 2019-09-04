РИАМО - 4 сен. В подмосковной Дубне 161 человек получил консультацию специалистов федеральных медицинских центров в рамках акции «Волна здоровья», говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Мероприятие прошло 3 сентября уже в 14-й раз при поддержке Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации». Почетными гостями праздника были депутат Госдумы Ирина Роднина и депутат Мособлдумы Марина Шевченко.

«Основная цель Всероссийской акции — помощь детям с врожденными сердечными патологиями, расстройствами зрения и слуха и другими заболеваниями», — говорится в сообщении.

Особый энтузиазм у участников акции выхвали практикум «Первая помощь», который провели специалисты МЧС, а также мастер-класс «Мамина школа. Сохраним грудное вскармливание». Кроме того, на набережной прошла акция «10 тысяч шагов к жизни».

По итогам мероприятия 47 человек получили направления в федеральные медицинские центры.

Воспользоваться возможностью пройти консультации смогли не только жители Дубны, но также Дмитрова и Талдома. 10 сентября акция «Волна здоровья» пройдет в городском Коломенском городском округе.