РИАМО - 4 сен. Инвестиционный портфель Московской области станет одним из ключевых при формировании предложений для мирового бизнес-сообщества от Центрального федерального округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

О создании единого цифрового окна для инвесторов ЦФО рассказали на деловой сессии в рамках V Восточного экономического форума «Центральная Россия: новые возможности для инвесторов». В ней приняли участие полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов, заместитель губернатора Калужской области Владимир Потемкин и многие другие.

«Инвестиционные планы 18 регионов мы рассматриваем как основу для комплексного предложения инвесторам от всего округа. Инвестор получает возможность увеличить рентабельность проекта за счет оптимального использования преимуществ каждого региона: где-то ниже тариф на электроэнергию, где-то уже готова инфраструктура. Вовлечение сразу нескольких регионов позволяет существенно расширить меню прибыльных секторов бизнеса», — заявил Щеголев.

По словам Хромова, в предложение ЦФО войдут все инфраструктурные площадки, которые созданы в Подмосковье, а также уникальный опыт сопровождения инвесторов и подготовки кадров для предприятий.

«Мы акцентируем внимание не только на предоставлении земли и инженерной инфраструктуры. Мы работаем командой с нашими инвесторами. Мы готовим кадры для новых предприятий, у нас подписано более 40 соглашений с нашими учебными заведениями по подготовке кадров, и у нас работают такие институты сопровождения инвесторов, как Центр содействия строительству, в котором на одной площадке собраны представители всех органов региональной исполнительной власти», — сказал Хромов.

В Московской области есть 58 индустриальных парков, три особые экономические зоны, 13 технопарков и 21 промышленная площадка. До конца года планируется создать еще три индустриальных парка.

Согласно данным Росстата за первое полугодие 2019-го объем инвестиций в основной капитал Подмосковья увеличился на 19,6%. Планируется, что к концу года объем инвестиций превысит 1 триллион рублей.