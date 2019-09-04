РИАМО - 4 сен. В среду в Волоколамске состоялась церемония вручения ключей дольщикам долгостроя ЖК «Лама Парк», теперь в Волоколамском округе нет обманутых дольщиков, обеспечены права всех граждан, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Сегодня будущие жильцы ЖК «Лама Парк» получили свои долгожданные ключи, обеспечены права 67 граждан. Я благодарю каждого участника долевого строительства за неравнодушное отношение к делу и соучастие. Благодарю ООО «Квартал-Инвестстрой», администрацию района за то, что мы вместе прошли этот путь и решали проблемы шаг за шагом», — сказала первый заместитель министра жилищной политики Московской области Елена Апполинарова.

Глава Волоколамского района Михаил Сылка отметил, что завершить строительство ЖК «Лама Парк» было непросто, но теперь вопрос решен. В Волоколамском округе больше нет обманутых дольщиков.

Строительство ЖК начали в январе 2014 года. Застройщиком объекта выступало ООО «СК «АСК». Строительство остановили в начале 2016 года из-за финансовых трудностей компании. Для завершения строительства объекта и обеспечения прав 67 пострадавших граждан правительством Московской области был подобран инвестор ООО «Квартал-Инвестстрой».

Строительство 9-10-этажного трехсекционного жилого комплекса, рассчитанного на 109 квартир, возобновилось в июле 2018 года, и на сегодняшний день завершено в полном объеме.

Министерством жилищной политики Московской области было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию.