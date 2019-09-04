РИАМО - 4 сен. Под эгидой создания «Музейного парка» более тысячи деревьев и кустарников высадили возле главного входа Политехнического музея в Москве, также обустроили более 1 300 квадратных метров цветников, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Сегодня (4 сентября - ред.) мэр Москвы Сергей Собянин открыл доступ на верхний уровень новой общественной зоны «Музейный парк» на Новой площади, которая станет единым пространством с реконструируемым зданием Политехнического музея. Свою часть работ столичные власти завершили в соответствии с установленными сроками», – заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Пешеходная зона «Музейный парк» органично интегрирует территории вокруг Политехнического музея в общее городское пространство центра Москвы. В ходе создания парка реконструировали Лубянский проезд и заметно сузили проезжую часть Новой площади. В общей сложности привели в порядок 1,3 гектара прилегающей территории.

За счет этого вдоль фасада Политехнического музея были обустроены пешеходные зоны в двух уровнях. Верхний уровень – тротуары, связанные со входами в музей специальными мостами со стороны Новой площади, площади Ильинские ворота и Лубянской площади. Нижний уровень – амфитеатр и так называемый «зеленый коридор» – прогулочные галереи, расположенные в контуре здания музея на уровне отметки подвального этажа.

«Пешеходная зона «Музейный парк» – это огромный проект, который реализуется в течение нескольких лет. Сегодня знаковый этап, когда мы открываем общественное пространство вокруг Политехнического музея», – сказал Собянин.

Он добавил что пешеходная зона станет новой территорией для культурных мероприятий, которые будет проводить музей.