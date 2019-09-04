РИАМО - 4 сен. На съезде с МКАД на Симферопольское шоссе и на участке Варшавского шоссе ограничат движение из-за капитального ремонта путепровода «Подольский», говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

Движение ограничат на двух участках. Первый: съезд с МКАД на Симферопольское шоссе в районе дома 166В, строение 1, по Варшавскому шоссе. Второй: Варшавское шоссе в районе дома 166В, строение 1.

Ограничения будут действовать круглосуточно с 9 сентября по 12 ноября. Особенности ограничений – поэтапное занятие одной полосы.