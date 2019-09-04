РИАМО - 4 сен. Муниципальный центр управления в Озерах планируют открыть 20 сентября, здесь будут собирать обращения граждан в сферах ЖКХ, энергетики, дорог, медицины и образования, анализировать их и контролировать их отработку, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Центр будет действовать по концепции «Все знаем — быстро решаем — не допускаем». В основе работы этого учреждения будут положены приоритеты, оглашенные губернатором Московской области Андреем Воробьевым в конце 2018 года, когда состоялось открытие Центра управления регионом, созданного в Подмосковье в соответствии с указом президента России.

«Подписано распоряжение о создании «ЦУР-Озеры», в котором определены цели, задачи и функции муниципального центра управления регионом, назначены специалисты, ответственные за внедрение, определен руководитель и операторы по блокам: ЖКХ и энергетика, дороги, медицина и образование», — отмечается в материале.

По каждому блоку назначили алгоритм работы сотрудников, разработали стандарт отработки обращений по тематике. Также подготовили помещение и необходимое оборудование.

Внедрение осуществляется в соответствии с дорожной картой, разработанной Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Отмечается, что муниципальный ЦУР – это новый принцип работы администрации округа с обращениями граждан.