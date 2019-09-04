РИАМО - 4 сен. В деревне Мураново Пушкинского округа провели антитеррористическую акцию «Дети Беслана» в честь погибших при теракте в школе 1 сентября 2004 года, на встрече провели панихиду, устроили творческие выступления и запустили белые шарики в небо, говорится в сообщении пресс службы храма Спаса Нерукотворного музея-усадьбы «Мураново».

Мероприятие началось с поднятия флагов России, Московской области и Республики Северная Осетия – Алания под гимн РФ. После отец Иоанн Монаршек совершил панихиду по убитым во время теракта в Беслане.

«Мы вспоминаем, как 15 лет назад в Беслане было убито множество учителей, детей и их родителей, которые пришли в школу на торжественную линейку. Эту трагедию, наверно, можно сравнить с евангельским событием, которое было в дни Рождества Господа, когда нечестивый Ирод хотел убить Христа, но не знал, где он находится. Тогда царь приказал убить всех младенцев до 2 лет – было замучено 14 тысяч безвинных детей», — сказал старший священник.

Ведущая акции лауреат международных и всероссийских конкурсов Екатерина Житарь напомнила собравшимся о том, что творилось с 1 по 3 сентября 2004 года в бесланской школе. После ее рассказа на мероприятии выступили почетные гости, а школьники представили творческие номера.

От лица главы Республики Северная Осетия – Алания Вячеслава Битарова всех собравшихся поблагодарил Турбек Елзаров.

«Та трагедия, которая произошла 15 лет назад в Беслане, поразила всех.<...> На войне придерживаются своих законов. Редко, когда убивают беззащитных детей, но тут были попраны все человеческие нормы. <…> Тогда мне пришла мысль, что важно делать то, что от нас зависит, чтобы подобные вещи не повторялись», — сказал настоятель Страстного храма деревни Артемово игумен Феофан (Замесов).

Он добавил, что в согласии с этим решением был создан парк памяти погибших при теракте в Беслане в усадьбе Мураново, чтобы люди, которые приезжают за водой, видели эти памятные обелиски и задумывались, что лично они могут сделать, чтобы предотвратить подобную трагедию.

В завершении акции дети выпустили в небо белые шарики. Прошла минута молчания, после чего участники возложили цветы к памятнику погибшим детям в Беслане. В конце мероприятия участники акции отведали блюда из полевой кухни, который приготовил пушкинский аварийно-спасательный отряд.

На мероприятии присутствовали также депутат Московской областной Думы Николай Черкасов, заместитель главы администрации Пушкинского городского округа Вадим Поздышев, глава поселка Ашукино Юрий Кондратьев и начальник управления образования администрации Пушкинского городского округа Елена Пронина.