РИАМО - 4 сен. В Подмосковье 21 сентября пройдет акция «Наш лес. Посади свое дерево», участники посадят 600 тысяч деревьев, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

«Сегодня (4 сентября - ред.) в доме правительства Московской области состоялась совещание в режиме видеоконференции с главами муниципальных образований по вопросу высадки зеленых насаждений на территории Подмосковья в рамках осенней акции «Наш лес. Посади свое дерево», – говорится в сообщении.

На конференции городским округам дали рекомендации по выбору породы деревьев, правильной посадке, защите стволов от термических повреждений, обеспечению устойчивости саженца, формированию правильной кроны.

Министр благоустройства Михаил Хайкин поручил сажать деревья в том числе на территории парков культуры и отдыха и вдоль вылетных магистралей.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье ежегодно с целью восстановления леса. Посадка на территории Московской области может проводиться только в два небольших периода времени – в апреле-мае и сентябре-октябре. За 6 лет проведения акции уже посажено 14 миллионов саженцев.