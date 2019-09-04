РИАМО - 4 сен. Число жителей Подмосковья, желающих защитить свою недвижимость путем запрета сделок без их личного участия в июле увеличилось на 50%, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

Когда гражданин подает такое заявление в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), туда вносится соответствующая запись. Она является основанием для возврата без рассмотрения документов, представленных иным лицом, не являющимся собственником объекта недвижимости или его законным представителем. Это поможет защитить недвижимость от совершения мошеннических действий со стороны третьих лиц.

«Заявление о невозможности регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия собственника можно подать: в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» (МФЦ), или экстерриториально – в филиалах Федеральной кадастровой палаты Росреестра», — говорится в сообщении.

Также возможна подача заявления почтовым отправлением, для этого нужно предварительно заверить свою подпись у нотариуса, а также в личном кабинете правообладателя на официальном сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/site/) в разделе «Услуги и сервисы» во вкладке «Иное».