РИАМО - 4 сен. В Государственном институте русского языка имени А.С. Пушкина 7 сентября состоится торжественное открытие нового сезона городского проекта «Университетские субботы», говорится в сообщении пресс-службы института.

«Перед началом школьников, родителей и педагогов ждет праздничная программа: телевикторина на знание крылатых фраз и выражений из отечественного кинематографа, а также звездная фотосессия с писателями-классиками в дополненной реальности», — говорится в сообщении.

Новый сезон откроется интересными мероприятиями. Декан филологического факультета Анастасия Соломонова расскажет о Москве глазами писателей-фантастов: Кира Булычева, Сергея Лукьяненко и Дмитрия Глуховского. А доцент кафедры мировой литературы Дмитрий Фатеев научит школьников изготовлению природных игрушек и старинным детским забавам.

«Деревенские ребята участвовали почти во всех календарных праздниках и обрядах, где им отводилась особая роль. Осень в деревне – время сбора урожая овощей, и с этими заботами и связаны детские развлечения и забавы, такие, как «Похороны мух», игры с картошкой, забавы с капустной кочерыжкой и другие», — сказал Фатеев.

Для московских учителей состоится мастер-класс на тему коммуникации «учителя – ученика – родителей». Научный руководитель Центра исследований медиакоммуникаций Института Пушкина Андрей Щербаков проанализирует возможные проблемы речевого взаимодействия и поделится советами, как их решить.