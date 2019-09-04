РИАМО - 4 сен. Центр организации дорожного движения столицы призвал жителей Москвы отдать предпочтение городскому транспорту в период с 5 по 9 сентября, когда из-за мероприятий по случаю Дня города на ряде улиц изменят схему движения, говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.

Празднование будет проходить 7 и 8 сентября. Некоторые участки будут закрыты для движения автомобилистов.

«Участок Тверской улицы от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд станет пешеходным на три дня, как и некоторые прилегающие переулки. Движение ограничат уже в 22:00 в четверг, 5 сентября, а восстановят в понедельник, 9 сентября», — говорится в материале.

Полностью ограничения движения снимут 9 сентября 2019 года. Вся информация размещена на Едином транспортном портале (http://transport.mos.ru/), а также передана в «Яндекс.Карты» и другие навигационные системы.

ЦОДД порекомендовал по возможности оставить личные автомобили дома и пользоваться городским транспортом. Это поможет точнее рассчитать время в пути и сэкономить время. Тем, кто не может отказаться от автомобиля, посоветовали заранее ознакомиться с ограничениями движения, а также сдвинуть поездки на внепиковые часы - после 21 часа.