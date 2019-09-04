РИАМО - 4 сен. «Мособлгаз» сдал в эксплуатацию 19-й объект губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», это газопровод-связка ТИЗ «Лесное» – пионерлагерь «Звездный» в городском округе Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Объект обеспечит газоснабжение деревни Мышецкое сельского поселения Луневское. Протяженность — 0,39 километра. В деревне живет около 200 человек.

«Приоритетная задача предприятия – бесперебойное газоснабжение жителей Московской области. В рамках реализации губернаторской программы газификации с начала 2019 года мы уже построили и ввели в эксплуатацию 19 объектов протяженностью 53 километра. Это значит, что более 2,5 тысяч жителей региона смогли подключить свои дома к газу», — отметил глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

По его словам, до конца октября газ будет проведен в село Атепцево Наро-Фоминского городского округа, деревню Цаплино и деревню Яковлевская Орехово-Зуевского городского округа, а также в деревню Чапаевка Одинцовского городского округа.

Губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» – самая масштабная из принятых в регионе за последние десятилетия. В 2019 году в Московской области планируется построить 50 новых газопроводов. Основной период сдачи большинства газопроводов запланирован на IV квартал 2019 года. Программа газификации даст возможность подключиться к газу более 10 тысячам жителей Подмосковья.