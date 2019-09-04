РИАМО - 4 сен. С 2015 года на территории Московской области устанавливают торговые точки «Подмосковный фермер», в проект за четыре года инвестировали более 900 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Проект «Подмосковный фермер» стартовал более 4 лет назад в рамках государственной программы «Предпринимательство Подмосковья». За это время совместно с муниципалитетами и частными предпринимателями было открыто 113 торговых объектов данного формата», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Для размещения «Подмосковных фермеров» органами местного самоуправления ведется работа в трех основных направлениях. Выбирают инвестора, площадки, которые будут удобны для покупателей и производителей, а также ищут самих производителей.

«Суммарный объем инвестиций в размещение специализированных торговых точек за 4 года составил более 900 миллионов рублей. В свою очередь, в рамках содействия бизнесу с органами местного самоуправления достигнута договоренность о предоставлении мест под размещение «Подмосковных фермеров» по минимальным ставкам. Основное условие – реальное наличие не менее 80 % подмосковной продукции в реализуемом ассортименте», – добавил Посаженников.

Торговые точки выглядят по-разному. Например, в Можайске открылся мини-павильон, специализирующийся на продаже продукции местной фермы. «Подмосковный фермер» в Одинцове – это крупный объект, где сельскохозяйственную продукцию можно купить как непосредственно с полки, так и заказать ее через онлайн-сервисы.

В 2019 году начали работу три новых объекта, до конца года планируется открытие еще четырех «Подмосковных фермеров» в городских округах Жуковский, Луховицы, Орехово-Зуевском и Протвино.