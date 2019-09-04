РИАМО (БАЛАШИХА) – 4 сен. Праздничный концерт и мастер-классы для детей пройдут в Пестовском парке в микрорайоне Железнодорожный Балашихи 14 сентября в День города, также в этот день откроют большую детскую площадку и спортивную зону, сообщается на сайте администрации горокруга.

В среду в ходе выездного совещания председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров осмотрели территорию Пестовского парка, проверили ход выполнения работ по благоустройству, пообщались с руководством объединенной дирекции парков Балашихи и подрядной организацией.

«Планируем для всех жителей Балашихи и посетителей Пестовского парка провести праздничное мероприятие на День города (14 сентября – ред.). С 11:00 до 13:00 будет концерт, а после творческие мастер-классы для детей. Будет такой семейный праздник», – сказала директор объединенной дирекции парков городского округа Александра Медведева.

Она добавила, что ко Дню города в Пестовском парке откроют большую детскую площадку, а также спортивную зону, где можно будет играть в волейбол, баскетбол, большой и настольный теннис, заниматься на тренажерах.

Ранее глава Балашихи сообщил, что в Пестовском парке также построят новую входную группу из двух корпусов. В одном будут санитарные комнаты, в другом – кафе и пост охраны.