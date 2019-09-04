РИАМО - 4 сен. В подмосковном Пушкине 11-12 сентября пройдет Всероссийская научная конференция с международным участием «Архивы и усадьбы», говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

Конференция организована Главным архивным управлением Московской области и подведомственными ему архивными учреждениями; Архивным управлением Ленинградской области; Московским государственным областным университетом; кафедрой исторической информатики исторического факультета МГУ; региональным отделением ОНФ в Московской области; Московским областным отделением Российского общества историков-архивистов; Московским областным региональным отделением российского общества «Знание».

«Целью конференции является обмен информацией и опытом между различными категориями исследователей, занимающихся данной проблематикой, а также между разными регионами, где есть усадебные и дачные комплексы. Среди ее участников ученые, архивисты, музейные и библиотечные работники, краеведы из Российской Федерации, Республики Беларусь, Литовской Республики», — говорится в сообщении.

С докладами выступят представители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Воронежской области, Пскова, Смоленска, Твери, Тулы, Ярославля и других городов России. Особое внимание на конференции будет уделено подмосковным усадьбам, имеющим огромный туристский потенциал.

Основные направления работы конференции – изучение взаимосвязи архивов и усадеб: выявление в архивах ранее не публиковавшихся и неизвестных сведений об усадьбах, в том числе документов о послереволюционной национализации усадебных комплексов и вывозе имущества, использовании усадебных домов для нужд различных учреждений; сохранности и местонахождения дореволюционных усадебных архивов; судьбы владельцев усадеб; дворянской геральдики, генеалогии и другого.

На конференции также обсудят применение современных цифровых технологий при изучении, визуализации и сохранении информации о дворянских усадьбах (создание баз данных, информационно-поисковых и справочных систем, ГИС-технологий, ЗD-моделирования), возможности «воссоздания» усадеб в виртуальном пространстве.

В рамках работы конференции состоится круглый стол «Виртуальная реконструкция исторических усадеб: архивные источники и цифровые технологии».