РИАМО - 4 сен. Сотрудники столичной полиции задержали 51-летнюю женщину-кассира брендового магазина на улице Петровка по подозрению в хищении 6,3 миллиона рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

С заявлением в полицию обратилась главный бухгалтер магазина, которая выявила недостачу в ходе ревизии.

«По месту жительства в Булатниковском проезде полицейские задержали подозреваемую – 51-летнюю москвичку. Женщина работала в данном магазине кассиром и, используя служебное положение, совершила противоправное деяние. Похищенными деньгами она распорядилась по своему усмотрению», – говорится в сообщении.

Возбуждено дело по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата). Женщину поместили под подписку о невыезде.