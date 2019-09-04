РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 сен. Главгосстройнадзор выявил 11 объектов капитального строительства с признаками самовольной постройки на территории Балашихи, контроль будет усилен за счет внедрения спецпроекта мобильного приложения, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«В городском округе Балашиха выявлено 11 объектов капитального строительства, возведенные без разрешительной документации, разрешения на строительство и без ввода в эксплуатацию. По некоторым из них есть судебное решение на снос. Мы стараемся подключать к нашей работе и другие муниципалитеты Московской области», – сказал первый заместитель начальника Главного управления государственного строительного надзора Московской области Тамерлан Алборов.

Он добавил, что с привлечением к работе земельного комитета, случаи выявления объектов самовольного строительства увеличились с 10 до 27%.

Заместитель начальника управления строительного комплекса администрации Балашихи Максим Сидоркин отметил, что в июле 2019 года отдел муниципального земельного контроля совместно с комиссией по выявлению самовольных объектов внедрили специальный проект мобильного приложения.

«Обрабатываются обращения жителей через личные каналы в сети Интернет, электронную почту. Информация систематизируется, поступает инспектору муниципального земельного контроля, он, в свою очередь, с помощью мобильного приложения выявляет данный объект и вносит его в систему. У нас с 2018 года порядка 43 таких объектов, на данный момент их 16», – пояснил Сидоркин.

В середине сентября планируют начать работы по сносу кинотеатра «Союз» в микрорайоне Южный. Также недостроенное здание демонтируют на улице Юбилейной в микрорайоне Железнодорожный.