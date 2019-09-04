РИАМО - 4 сен. Во всех образовательных организациях Московской области провели Единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Детям Подмосковья – безопасные дороги!», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Школьники Московской области приняли участие в мероприятиях, направленных на формирование безопасного поведения на дорогах, улицах: конкурсах, викторинах, открытых уроках, соревнованиях. О правилах дорожного движения обучающимся рассказали не только педагоги, но и инспекторы подмосковной Госавтоинспекции», – говорится в сообщении.

Областное мероприятие прошло на базе лицея №5 в Королеве. Состоялись торжественная линейка, открытые уроки по безопасному участию в дорожном движении, просмотр мультфильмов о правилах дорожного движения, также были проведены беседы с инспекторами Госавтоинспекции. Первоклассники также приняли участие в работе интерактивных площадок.

В рамках областного мероприятия состоялось родительское собрание с участием представителей министерства образования Московской области и управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.