РИАМО - 4 сен. ООО «Радуга» нарушило условия соблюдения контракта на капитальный ремонт в Щелковской районной больнице №2, компанию признали недобросовестным поставщиком, говорится в сообщении пресс-службы московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России.

Из-за несоблюдения условий контракта подрядчиком больница расторгла его в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями. ГКУ Московской области «Дирекция единого заказчика министерства здравоохранения Московской области» представило сведения о нарушениях исполнителя в Московское областное УФАС.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», — говорится в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Радуга» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.