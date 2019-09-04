РИАМО - 4 сен. За большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную творческую деятельность знаком отличия «За заслуги перед Москвой» награжден режиссер, народный артист России Эмиль Верник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня вручал городские премии в области литературы и искусства. С большим удовольствием наградил знаком отличия «За заслуги перед Москвой» и поздравил с днем рождения народного артиста России Эмиля Григорьевича Верника. Ему 95 лет. Выглядит прекрасно, дай бог здоровья!» – написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Эмиль Верник более 30 лет проработал главным режиссером литературно-драматического вещания на Всесоюзном радио.

«Во времена, когда не было интернета, огромной популярностью пользовалось Всесоюзное радио. Эмиль Григорьевич поставил десятки радиоспектаклей, которые собирали миллионы слушателей», – заключил мэр.

Как уточняется на официальном сайте градоначальника, премии города Москвы в области литературы и искусства присуждаются с 1992 года. Их получают авторы произведений литературы и искусства, которые заслужили общественное признание и способствуют развитию культуры в столице.

В этом году премии вручили 14 деятелям культуры в пяти номинациях.