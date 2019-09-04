РИАМО - 4 сен. Подмосковье должно быть более широко представлено в международных экоорганизациях, чтобы получить доступ к лучшим мировым природоохранным практикам, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Представители Минэкологии Подмосковья приняли участие в работе III Климатического форума городов, который проходит в Москве. Участники форума обсудили различные аспекты климатических изменений. Свои программы на форуме презентовали представители международных объединений и организаций: Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «Большие города – Группа лидеров по сохранению климата» (С40), Национального географического общества США (National Geographic) и других.

«Для Подмосковья чрезвычайно актуальны проблемы, связанные с загрязнением воздуха. В ближайшие пять лет поставлена задача снизить количество выбрасываемых парниковых газов на 20%. Это серьезная, масштабная работа, которая требует применения лучших разработок, которые были созданы во всем мире, наилучших доступных технологий. Поэтому для нас важно полноценное членство Московской области в ведущих мировых объединениях», – сказал первый заместитель министра экологии и природопользования региона Владислав Холодков.

По его словам, Москва, например, уже является членом С40, и нужно, чтобы в эту организацию и другие объединения вошла Московская агломерация, в том числе крупнейшие города Подмосковья.

«Загрязнение окружающей среды – глобальная, общемировая проблема. И чем больше участников будет в подобных организациях, тем эффективнее мы защитим природу и человека от техногенного влияния», – заключил замминистра.