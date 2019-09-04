РИАМО – 4 сен. Директор института демографической безопасности Ирина Медведева считает, что долголетие, прежде всего, зависит от идеологии жизни, а не от ее образа.

Ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова на полях Восточного экономического форума сообщила, что продолжительность жизни россиян увеличилась. Женщины теперь доживают до 79, а мужчины – до 67 лет. Повышение возраста смертности

Скворцова связала с формированием у населения здорового образа жизни.«Дело не в принципах здорового образа жизни, которые сейчас так агрессивно проповедуют в СМИ, как будто это главное в жизни. Главное – когда у человека есть смысл жизни.

А когда в стране под видом отсутствия идеологии главенствует идеология потребления, у человека нет настоящего высокого смысла жизни. Когда им будет, зачем жить, они будут жить дольше. Уверена, физическое здоровье главным образом зависит от душевного, духовного здоровья», – сказала Медведева в эфире Радио «Комсомольская правда»

Средняя продолжительность жизни к 2024 году в России должна вырасти до 78 лет. В 2030 году этот показатель должен еще больше увеличиться, прогнозируют в Минздраве России.