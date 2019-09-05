РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 5 сен. В нескольких населенных пунктах Домодедова в четверг произведут отключение электроэнергии в связи с проведением плановых работ, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Подачу электроэнергии ограничат с 9:00 до 17:00.

«В связи с проведением плановых работ по замене сбитой опоры ожидается нарушение электроснабжения в микрорайоне Востряково, частично: улица Чехова, улица Пушкина, улица Одинцовская», – говорится в сообщении.

Также свет отключат в деревнях Красное, Житнево, Проводы и на улице Телеграфная в микрорайоне Белые столбы.«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», – отмечается в материале.

Уточнить информацию граждане могут на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70.