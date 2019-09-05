РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 сен. Свет в четырех многоквартирных домах в микрорайоне Климовск Подольска отключат в четверг, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Ремонт по техническим причинам пройдет 5 сентября. В этот день с 9:00 до 16:00 не будет подаваться электроэнергия в многоквартирные дома по следующим адресам: улица Советская, дома №№1, 3, 5 и улица Победы, дом №10/1», – говорится в сообщении.

Организация «Подольские электросети» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.