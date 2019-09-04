РИАМО - 4 сен. На торгах в Москве по продаже машино-мест без объявления цены зафиксировали рекордную конкуренцию - в аукционах приняли участие 1180 человек, они претендовали на 20 машино-мест, говорится в сообщении пресс-службы департамента города по конкурентной политике.

Эти лоты выставили на торги в прошлом месяце. Практика реализации мест без объявления цены достаточно нова для столичных торгов.

«Первый пул объектов выставили на торги в июле этого года. И промежуточные итоги говорят о привлекательности таких «бесценных» городских предложений», — сказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев отметил, что главной отличительной чертой проведенных торгов, помимо рекордной конкуренции, можно назвать активное участие физических лиц наряду с компаниями. Он объяснил эту тенденцию тем, что физлиц привлекает возможность приобретения места для парковки автомобиля у города в личное пользование.

«Пятьдесят девять участников претендовали в среднем на одно парковочное место по итогам прошедших торговых сессий. Несмотря на то, что все объекты выставлялись без объявления цены, в ходе аукционов итоговые арендные ставки оказались на рыночном уровне. Средняя стоимость одного квадратного метра составила 13 тысяч рублей», — добавил Дегтев.

Он отметил, что все реализованные объекты находились на северо-западе и юго-западе столицы, а их площадь варьировалась от 16 до 35 квадратных метров.

По правилам продажи объектов без объявления, начальную стоимость продажи имущества задает не организатор торгов, а покупатели, допущенные к участию. Побеждает тот участник, который называет лучшую цену.

Продажа городского имущества без объявления цены проводится в соответствии с ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и постановлением правительства РФ №860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».

В настоящий момент на продаже находятся 93 машино-места без объявления цены. Посмотреть все предложения можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «продажа машино-мест».