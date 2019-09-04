РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 сен. Новое мультимедийное оборудование установили в школе №6 в микрорайоне Саввино в Балашихе, его приобрели на средства подарочного сертификата в размере 1 миллион рублей из бюджета области, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В среду глава Балашихи Сергей Юров вместе с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым, сотрудниками администрации и депутатами совета депутатов горокруга осмотрел классы, побеседовал с директором и учениками, а также ознакомился с работой нового мультимедийного оборудования.

«Сегодня (4 сентября - ред.) мы увидели новое оборудование, приобретенное школой №6 (в Балашихе – ред.). Возможности для учебного процесса значительно расширены, это подтвердили и преподаватели, и ученики. Школа празднует 125 лет в ноябре этого года (2019 – ред.). Это небольшой подарок для того, чтобы одно из старейших учебных заведений было в надлежащем виде», – сказал Брынцалов.

Он добавил, что в школе также планируется отремонтировать фасад, заменить окна, обновить кабинеты.

«К следующему учебному году (2020/2021 – ред.) будем делать все, чтобы здесь был современный стадион, футбольное поле с дорожками», – заключил Брынцалов.

Школа №6 была открыта в 1894 году. Она является одним из старейших образовательных учреждений Балашихи. В ней работают более 70 педагогов.

В 2019/2020 учебном году в 45 классах школы №6 в Балашихе будут обучаться более 1 400 детей. Кабинеты оборудованы автоматизированными рабочими местами с интерактивными досками, мультимедийными проекторами. Также работают семь компьютерных классов, два спортивных зала.